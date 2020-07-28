Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу
- РИА Новости
Как отмечается, нынешний глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к его решению.
«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным», — сказал он.
Кучма в свою очередь подчеркнул, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации.
Ранее сообщалось, что Киев обновил состав своей делегации в трёхсторонней контактной группе.