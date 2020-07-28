Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу

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Бывший украинский лидер Леонид Кучма прекратил работу в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, сообщил офис президента Украины.
Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу
  • РИА Новости

Как отмечается, нынешний глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и отметил, что с уважением относится к его решению.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным», — сказал он.

Кучма в свою очередь подчеркнул, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации.

Ранее сообщалось, что Киев обновил состав своей делегации в трёхсторонней контактной группе.

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