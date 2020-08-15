«Неприемлемая» дружба: как на Украине отреагировали на передачу РФ задержанных в Белоруссии россиян

Владимир Зеленский назвал «несправедливым» отказ Минска передать Киеву задержанных в Белоруссии россиян. Украинский лидер полагает, что такое решение «неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях». При этом, как отмечают эксперты, «реальных претензий» к Минску у Киева быть не может, поскольку речь идёт о гражданах России. Аналитики не исключают, что, требуя выдать задержанных, украинские власти планировали таким образом ослабить российско-белорусские связи.

Президент Украины назвал решение белорусских властей передать Москве задержанных ранее Минском 32 россиян «несправедливым». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи, — написал Владимир Зеленский. — На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях».

По его словам, все запросы Киева о выдаче и попытки убедить Минск в виновности этих лиц в преступлениях на территории Украины не возымели действия.

«Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обоснованно вручено уведомление о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнёрам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путём. Но, к большому сожалению, этого не произошло», — констатировал Зеленский.

Президент Украины предрёк тяжёлые «последствия» принятого Минском решения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа)

AFP

© GENYA SAVILOV

«Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что «вагнеровцы» всё равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — заявил Зеленский.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов спрогнозировал, что такое решение Минска негативно скажется на двусторонних отношениях.

«К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине», — написал он в Facebook.

Неудавшаяся провокация

14 августа Генпрокуратура России сообщила, что белорусские власти передали российской стороне 32 граждан РФ. Ещё один задержанный оказался гражданином Белоруссии, он остался в республике.

Напомним, россияне были задержаны в конце июля. Белорусские СМИ сообщили тогда, что они якобы являлись сотрудниками иностранной частной военной компании Вагнера. При этом утверждалось, что это лишь часть из прибывших на территорию республики бойцов. Целью этих людей, по версии белорусских официальных лиц, была «дестабилизация обстановки в период избирательной кампании».

В отношении них было возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Кроме того, Минск передал Киеву список задержанных для проверки на предмет их участия в боевых действиях в Донбассе и наличия у них украинского гражданства.

Сообщалось также, что по этому поводу состоялись телефонные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Задержание россиян в Белоруссии

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12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусской стороне запрос о выдаче Киеву 28 из 33 задержанных. Часть этих людей Киев считает гражданами Украины.

«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила тогда пресс-служба украинского генпрокурора.

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По версии Киева, задержанные якобы «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне следовали транзитом через территорию Белоруссии и не совершали никаких противоправных действий. Он также отметил, что Москва не признаёт никого из задержанных гражданами Украины и считает их гражданами России.

6 августа газета «Комсомольская правда» опубликовала расследование, основанное на данных российских спецслужб. В нём утверждалось, что задержание россиян в Белоруссии стало результатом провокации, организованной Службой безопасности Украины.

В материале было подробно описано, как с помощью подставных лиц и сфабрикованных документов украинцы наняли россиян якобы для охраны объектов в Венесуэле. При этом билеты в Стамбул, откуда бойцы должны были вылететь в Гавану, а затем в Каракас, покупались на территории Украины.

9 августа Лукашенко сообщил о получении письма от президента России Владимира Путина с информацией о задержанных в республике россиянах.

«Чётко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберёмся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день». На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов», — сказал Лукашенко.

12 августа «Интерфакс» сообщил, что россиян могут вернуть в РФ «до конца недели», то есть до 16 августа. Спустя два дня стало известно, что они действительно были переданы России.

В ходе телефонной беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко 15 августа стороны позитивно оценили взаимодействие в вопросе с задержанием 32 россиян.

«В стиле СБУ»

По словам заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина, решение Александра Лукашенко для Владимира Зеленского стало «неприятной неожиданностью».

«Он был уверен, что Лукашенко отдаст ему задержанных. Однако реальных претензий к Белоруссии у него быть не может, потому что в Белоруссии были задержаны 32 российских гражданина, которых нельзя выдать третьей стороне», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом, с его точки зрения, в случае передачи задержанных Украине их права были бы серьёзно нарушены.

«На Украине их держали бы в заключении, подвергали пыткам и издевательствам, а после попытались бы обменять на реальных украинских диверсантов, которых постоянно вылавливают в ДНР и ЛНР», — предположил Жарихин.

В свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что Киев, вероятно, хотел устроить над россиянами показательный судебный процесс, который бы широко освещался в СМИ.

«Очевидно, что над ними состоялся бы суд. Но надо понимать, что в текущих условиях ни о каком справедливом и прозрачном разбирательстве не может идти и речи. Их бы приговорили к вполне конкретным срокам и, возможно, включили бы в списки обмениваемых граждан с Донбассом», — спрогнозировал Маргулис в интервью RT.

Как полагает источник RT в Офисе украинского президента, Киев собирался использовать эту историю в том числе на переговорах с западными лидерами.

«Это стало бы хорошим аргументом для Зеленского, чтобы в очередной раз обратиться за помощью к западным партнёрам. Думаю, Лукашенко прекрасно это понимал и не захотел оказывать содействие украинским властям. Ему это как минимум невыгодно», — сказал собеседник RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Reuters

© Andrei Stasevich/BelTA

Аналогичной точки зрения придерживается источник RT в партии «Батькивщина».

«Публичные требования передать Украине граждан другой страны выглядят странно. И было бы наивно надеяться, что Лукашенко эти требования выполнит», — говорит депутат.

По мнению аналитиков, с юридической точки зрения решение передать граждан РФ Москве выглядит абсолютно обоснованным.

«Лукашенко сделал выбор в пользу выдачи России, потому что это российские граждане», — отметил Жарихин.

Он также подчеркнул, что версия с провокацией СБУ выглядит вполне достоверной.

«Это похоже на правду, поскольку в материале «КП» приводились не просто голословные заявления, а факты, документы, видеозаписи. Такие провокации в стиле украинской службы безопасности, поэтому можно ожидать подобных действий с их стороны и в будущем», — сказал Жарихин.

При этом эксперты полагают, что история с отказом передать Киеву задержанных граждан РФ, несмотря на заявления главы СНБО, вряд ли повлияет на отношения Украины и Белоруссии.