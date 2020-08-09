Лукашенко заявил о получении письма от Путина о задержанных россиянах

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.
Лукашенко заявил о получении письма от Путина о задержанных россиянах
  • Reuters

По словам Лукашенко, он получил письмо «на пяти страницах».

«Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждёт, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — цитирует белорусского президента ТАСС.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 россиян. 

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков. СК России начал проверку в связи с ситуацией.

Как отмечал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание граждан было провокацией, организованной из третьей страны.

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