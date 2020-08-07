СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

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Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии российских граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии
  • РИА Новости

«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении.

По заявлению ведомства, после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СК даст правовую оценку.

Ранее состоялся телефонный разговор российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. 

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 россиян. 

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии россиян. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.

В Министерстве иностранных дел России ситуацию вокруг задержанных назвали спектаклем

Там отметили, что вина задержанных не доказана и они должны вернуться на родину

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