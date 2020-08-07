СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии
- РИА Новости
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении.
По заявлению ведомства, после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений СК даст правовую оценку.
Ранее состоялся телефонный разговор российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 россиян.
В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии россиян. Они подозреваются в подготовке массовых беспорядков.
В Министерстве иностранных дел России ситуацию вокруг задержанных назвали спектаклем.
Там отметили, что вина задержанных не доказана и они должны вернуться на родину.