Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной
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«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости Мезенцева.
Он отметил, что в данных обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жёстко отреагировали на нахождение этой группы на территории страны.
По его словам, задержанные российские граждане по-прежнему не понимают причин своего задержания.
Ранее Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск должны отбросить споры и недопонимание и вместе разбираться в сложных ситуациях.