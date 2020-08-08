Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией, организованной из третьей страны.
Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной
  • © Кадр: Министерство внутренних дел Республики Беларусь

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости Мезенцева.

Он отметил, что в данных обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жёстко отреагировали на нахождение этой группы на территории страны.

По его словам, задержанные российские граждане по-прежнему не понимают причин своего задержания.

Ранее Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск должны отбросить споры и недопонимание и вместе разбираться в сложных ситуациях.

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