Посол призвал отбросить споры между Россией и Белоруссией

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск должны отбросить споры и недопонимание и вместе разбираться в сложных ситуациях.
Посол призвал отбросить споры между Россией и Белоруссией
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Островце.

«Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости», — сказал Мезенцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для взаимодействия с Россией по вопросу задержания группы россиян.

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