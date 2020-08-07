Посол призвал отбросить споры между Россией и Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск должны отбросить споры и недопонимание и вместе разбираться в сложных ситуациях.

Как передаёт ТАСС, об этом он сказал в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Островце.

«Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимания на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии, то вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости», — сказал Мезенцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для взаимодействия с Россией по вопросу задержания группы россиян.