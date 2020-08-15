Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
- ©president.gov.ua
«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях... Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией», — написал он в Telegram.
Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими».
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом.
14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.
Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.