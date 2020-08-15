Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее граждан.
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
  • ©president.gov.ua

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях... Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией», — написал он в Telegram.

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. 

Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

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