Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее граждан.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях... Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией», — написал он в Telegram.

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.

Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.