Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян

Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении в Facebook.

Там заявили, что «все 28 лиц, среди которых девять граждан Украины», подозреваются в «участии в террористической организации».

По версии украинского следствия, указанные лица принимали «активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей».

«Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Белоруссии», — добавили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией третьей страны.

29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее в СК Белоруссии заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков. Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск никому не выдаст задержанных россиян, пока сторона, которая запрашивает выдачу, не докажет их вину.