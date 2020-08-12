Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян

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Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
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«Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении в Facebook.

Там заявили, что «все 28 лиц, среди которых девять граждан Украины», подозреваются в «участии в террористической организации».

По версии украинского следствия, указанные лица принимали «активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей».

«Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Белоруссии», — добавили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией третьей страны.

29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее в СК Белоруссии заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядковСледственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск никому не выдаст задержанных россиян, пока сторона, которая запрашивает выдачу, не докажет их вину.

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