Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

Ситуация вокруг задержания 33 россиян в Белоруссии оказалась провокацией третьего государства, это выясняется на основе фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, всё это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией, организованной из третьей страны.

Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.