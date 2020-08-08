Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны
- РИА Новости
Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».
«Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, всё это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией, организованной из третьей страны.
Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.