Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

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Ситуация вокруг задержания 33 россиян в Белоруссии оказалась провокацией третьего государства, это выясняется на основе фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны
  • РИА Новости

Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, всё это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что есть факты, которые свидетельствуют о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией, организованной из третьей страны.

Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.

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