В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных россиян является недружественным шагом.
В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам
  • © Кадр: видео Ruptly

Об этом Данилов заявил в своём Facebook.

«К сожалению, власти Белоруссии приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине», — написал он.

Также глава СНБО заявил, что решение Белоруссии негативно скажется на отношениях Киева и Минска.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. 

Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.

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