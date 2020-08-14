Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

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Белорусская сторона передала России 32 задержанных под Минском россиянина. Об этом сообщила российская Генпрокуратура.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
  • РИА Новости

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.

Отмечается, что 33-й задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Уточняется, что передача была осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — добавили в Генпрокуратуре.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.

В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.

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