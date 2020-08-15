В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян

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В Киеве ожидали от Минска более взвешенного решения относительно ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами, заявили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян
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Там отметили, что с сожалением восприняли решение Белоруссии.

«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в сообщении в Telegram-канале офиса Зеленского.

Ранее в МИД Украины напомнили Белоруссии о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиян, задержанных в конце июля под Минском. 

Ещё один задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о получении от российского коллеги Владимира Путина письма с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.

Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.

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