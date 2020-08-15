В офисе Зеленского оценили решение Белоруссии передать Москве россиян
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Там отметили, что с сожалением восприняли решение Белоруссии.
«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в сообщении в Telegram-канале офиса Зеленского.
Ранее в МИД Украины напомнили Белоруссии о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.
14 августа Белоруссия передала России 32 россиян, задержанных в конце июля под Минском.
Ещё один задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о получении от российского коллеги Владимира Путина письма с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике россиянами.
Генпрокуратура Украины также направляла Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России.