На Украине отреагировали на выдачу Минском Москве задержанных россиян

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Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что решение Белоруссии выдать Москве 32 задержанных под Минском россиян принято во внимание. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
На Украине отреагировали на выдачу Минском Москве задержанных россиян
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть ещё Интерпол)», — написал Енин.

Он также напомнил о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.

«К слову, Беларусь (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнёров Украины», — добавил замглавы украинского МИД.

Ранее Белоруссия передала России 32 задержанных под Минском россиян. 

Ещё один задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков.

В МИД России назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.

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