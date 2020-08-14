На Украине отреагировали на выдачу Минском Москве задержанных россиян

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что решение Белоруссии выдать Москве 32 задержанных под Минском россиян принято во внимание. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

«Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть ещё Интерпол)», — написал Енин.

Он также напомнил о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.

«К слову, Беларусь (как пограничная с нами страна) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнёров Украины», — добавил замглавы украинского МИД.

Ранее Белоруссия передала России 32 задержанных под Минском россиян.

Ещё один задержанный в Белоруссии гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков.

В МИД России назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.