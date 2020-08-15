В Кремле сообщили детали разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут разрешены. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов в республике.

«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — указано в сообщении.

В ходе разговора было отмечено, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — добавили в Кремле.

Президенты условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, подтвердив настрой на укрепление союзнических отношений. В Кремле отметили, что это «в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и вокруг неё.