«Бал правят националисты»: как на Украине раскритиковали идею предоставления автономии Донбассу

В базу данных украинского радикального сайта «Миротворец» был внесён первый замглавы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин. Его обвинили в «сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Персональные данные политика появились на «Миротворце» после интервью, где Фокин высказался за автономию для всего Донбасса и всеобщую амнистию. Данные идеи подверглись резкой критике радикальных сил и не нашли поддержки в окружении президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экспертов, подобная реакция на слова Фокина говорит о том, что радикальные силы не хотят возвращения нынешнего Донбасса в состав Украины.

Первый замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин был внесён в базу данных «Миротворец». Администрация этого ресурса обвинила госдеятеля в «сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине».

С 2014 года на «Миротворце» публикуются персональные данные лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Одним из инициаторов создания сайта является бывший депутат Верховной рады Антон Геращенко, который сейчас занимает должность заместителя министра внутренних дел Украины.

Информация о Фокине появилась на «Миротворце» после интервью изданию «Страна.ua». В беседе с журналистами замглавы украинской делегации в ТКГ раскритиковал политические силы, препятствующие выполнению Минских соглашений. Политик выразил готовность отправиться в Донбасс для прямых переговоров.

Также Фокин выступил за объявление всеобщей амнистии и предоставление особого статуса всему Донбассу, а не только неподконтрольным районам. В то же время госдеятель не считает нужным вносить соответствующие изменения в конституцию Украины, хотя данное условие прописано в «Минске-2».

«Ещё важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — сказал Фокин.

Замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин

© Wikimedia commons / Anatoliy Pashko

«Капитулянтский курс»

Озвученные Фокиным идеи вызвали негативную реакцию в политических кругах Украины. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «провокационным» интервью замглавы украинской делегации в ТКГ. По мнению министра внутренних дел, заявления госдеятеля противоречат национальным интересам страны.

«Ни один наш солдат не должен умирать из-за недалёких политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина об общей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса провокационно и не отвечает национальным интересам», — цитирует Фокина пресс-служба МВД на странице ведомства в Facebook.

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В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» расценили интервью Фокина как «план демонтажа украинской государственности». С точки зрения руководства политсилы представитель Киева в ТКГ «предлагает россиянам даже больше, чем они просят».

«Европейская солидарность» требует немедленного устранения Фокина из украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса — это предложение Зеленского. Это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жёсткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса», — говорится на странице партии Порошенко в Facebook.

Более жёстко об идеях Фокина высказался бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. По его мнению, интервью замглавы украинской делегации в ТКГ является проявлением «старческого маразма» и демонстрирует переход доверенного лица президента страны Владимира Зеленского на «сторону страны-агрессора».

«Хочу спросить у представителей Зеленского в ТКГ, какие преступления совершили украинские военные в Донбассе, защищая и освобождая землю матери ценой собственной жизни? Фокины, Кравчуки и те, кто за ними, надеются, что Украина подарит Путину весь Донбасс, который войска РФ не смогли захватить силой?» — написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Также бывший секретарь СНБО призвал возбудить уголовные дела против руководства украинского представительства в ТКГ, включая первого президента страны Леонида Кравчука.

Помимо оппозиции, идеи Фокина раскритиковал его коллега по ТКГ, представитель «оккупированного Донецка» Сергей Гармаш. Он полагает, что реализация предложений, озвученных в интервью, означает «мир на условиях России» и приведёт к смене геополитической ориентации Киева.

Комментируя «Пятому каналу» поток негатива в свой адрес, Фокин заявил, что «доволен» реакцией «сторонников войны». По его словам, бурная критика свидетельствует о том, что украинская делегация в ТКГ под председательством Кравчука двигается в правильном направлении.

В беседе с RT директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что большая часть озвученных Фокиным идей соответствует положениям «Минска-2», которые предполагают мирную реинтеграцию неподконтрольных районов в состав Украины.

«Силы, которые выразили негодование заявлениями Фокина, объединяет одно: они не хотят видеть нынешний Донбасс в составе Украины, поскольку понимают, что возвращение нелояльного им электората кардинально перекроит политическую карту страны, разрушит модель управления, которую построили в стране после 2014 года», — пояснил Бортник.

В комментарии RT политолог Юрий Бондаренко подчеркнул, что любое высказывание, которое ведёт к разрядке напряжённости на Украине и осуществлению Минских соглашений, встречает ожесточённое сопротивление радикалов и представителей власти в лице главным образом Арсена Авакова.

«Эти люди выступают категорически против компромиссных решений и критического взгляда на политику последних лет. Они настроены исключительно на силовое решение конфликта», — сказал Бондаренко

«Власть теряет рейтинги»

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что отдельные предложения, высказанные Фокиным, не отражают официальную точку зрения Киева. Он призвал отделять личные взгляды госдеятеля от общей позиции делегации в ТКГ.

«Витольд Фокин только недавно присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», — сказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Он пояснил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления неподконтрольных территорий не предусматривают особого статуса для всего Донбасса.

Идеи Фокина не нашли поддержки и в пропрезидентский партии «Слуга народа». В ближайшее время он может быть вызван в Верховную раду для разъяснения своей позиции. Председатель украинского парламента, соратник Зеленского Дмитрий Разумков уже заявил о невозможности всеобщей амнистии.

Опрошенные RT эксперты не исключают, что Фокин может повторить участь экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, который при формальном покровительстве Зеленского продвигал «Национальную платформу примирения и единства». Данный проект предполагал создание площадки для диалога между Киевом и неподконтрольными районами Донбасса.

Однако на презентации «Национальной платформы» в середине марта 2020 года Сивоха подвергся нападению националистов, которых возмутило, что он назвал войну на юго-востоке страны внутренним конфликтом. Зеленский не стал комментировать инцидент, а спустя две недели пострадавший потерял должность советника. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пояснил, что взгляды Сивохо не отражали позицию Совета безопасности.

Руслан Бортник считает, что Зеленский и его окружение не хотят вступать в конфликт с радикалами. Также, по мнению эксперта, офис президента старается использовать деятельность Фокина и Кравчука в целях «имитации переговорного процесса».

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«Общественное мнение на Украине требует мира на Донбассе. Да, его достижение граждане видят по-разному, но запрос на диалог и реализацию Минских соглашений, безусловно, существует. Власть на этом направлении ничего не делает и теряет рейтинги. Поэтому ей необходимо имитировать переговорный процесс, особенно в преддверии местных выборов», — рассуждает Бортник.

Схожего взгляда на ситуацию придерживается Юрий Бондаренко. Правда, эксперт сомневается, что представители украинской делегации в ТКГ могут действительно выражать свою личную точку зрения на конфликт в Донбассе.

«Зеленский всегда на стороне сильных. Сейчас бал правят националисты, поэтому он по факту выступает проводником их политики. Против радикалов он пойти не может. Поэтому Зеленский вряд ли вступится за Фокина. Президент Украины будет и дальше действовать в русле повестки дня, навязанной националистами», — подытожил Бондаренко.