Инициатор создания сайта «Миротворец» стал замглавы МВД Украины
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Помимо Геращенко, замглавы министерства также стали Сергей Яровой, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — устанавливать личность и публиковать персональные данные лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.
За последние годы список пополнился многими журналистами, артистами и политиками, которые посещали Крым.
25 сентября стало известно, что в базу попал замминистра юстиции России Михаил Гальперин.