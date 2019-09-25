Инициатор создания сайта «Миротворец» стал замглавы МВД Украины

Бывший депутат Верховной рады и внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, известный как инициатор создания сайта «Миротворец», стал заместителем главы МВД. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Помимо Геращенко, замглавы министерства также стали Сергей Яровой, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко, Александр Гогилашвили.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — устанавливать личность и публиковать персональные данные лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

За последние годы список пополнился многими журналистами, артистами и политиками, которые посещали Крым.

25 сентября стало известно, что в базу попал замминистра юстиции России Михаил Гальперин.