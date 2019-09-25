Замминистра юстиции России попал в базу данных сайта «Миротворец»

Замминистра юстиции России Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Об этом сообщает РИА Новости.

Гальперина также обвинили в «оправдании российской агрессии» и «манипулировании общественно значимой информацией».

В августе немецкое правительство осудило сайт «Миротворец» и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Также в ноябре 2018 года МИД Германии призвал власти Украины закрыть сайт «Миротворец». После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что киевские власти «не несут ответственности» за этот сайт.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец».