Замминистра юстиции России попал в базу данных сайта «Миротворец»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Гальперина также обвинили в «оправдании российской агрессии» и «манипулировании общественно значимой информацией».
В августе немецкое правительство осудило сайт «Миротворец» и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Также в ноябре 2018 года МИД Германии призвал власти Украины закрыть сайт «Миротворец». После этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что киевские власти «не несут ответственности» за этот сайт.
В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец».