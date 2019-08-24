В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.

«Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине в июле. Федеральное правительство совершенно определённо осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — говорится в ответе.

Между тем, как указывается в документе, Германия не прекратит финансирование различных проектов по продвижению демократии и развитию гражданского общества на Украине.

Как отметил в комментарии RT один из авторов запроса, депутат Левой партии Андрей Хунко, если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.

«Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом «Миротворец». Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока ещё министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов «Миротворца». Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко», — подчеркнул он.

Хунко также отметил, что ряд граждан Германии, в том числе и он сам, были включены в базу «Миротворца».

«Многие граждане Германии, начиная с критически настроенных журналистов, заканчивая экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, были включены в базу «Миротворца». Обосновывали это по-разному: это могли быть критика киевского правительства, политическая позиция по конфликту на востоке Украины или якобы нелегальный въезд в страну через Российскую Федерацию», — добавил Хунко.

Ранее в Киеве заявили об отсутствии обращения от ФРГ по сайту «Миротворец».