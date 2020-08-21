Политические рекруты: могут ли украинские радикалы сорвать реализацию Минских соглашений

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал направить в Раду обращение о несоответствии Минским соглашениям постановления о проведении предстоящих местных выборов на Украине. Ранее киевские власти опубликовали документ, не предполагающий проведение выборов на территориях самопровозглашённых республик Донбасса. Однако такой подход противоречит минским договорённостям. Эксперты отмечают, что даже слабые попытки Киева делать шаги в сторону исполнения своих обязательств по этой линии наталкиваются на сопротивление националистов. Радикалы уже раскритиковали Кравчука за его слова о возможном диалоге с республиками Донбасса и ищут «предателей» в офисе президента Зеленского. По мнению аналитиков, радикалы до сих пор остаются заметной политической силой и в случае поступления того или иного политического заказа могут влиять на курс Украины.

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук обязался в письменной форме обратиться к Верховной раде по вопросу несоответствия Минским соглашениям постановления о проведении местных выборов в стране. Об этом по итогам очередного заседания сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, участники переговоров обсудили ситуацию, сложившуюся в результате принятия украинским парламентом постановления о назначении местных выборов в 2020 году, которое «блокирует введение в действие решений, принятых контактной группой».

«Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата», — заявил Грызлов.

«После обсуждения глава украинской делегации Леонид Кравчук взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями. Также он заявил о готовности письменно подтвердить данное обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров», — подчеркнул полпред России в ТКГ.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук

Reuters

© Gleb Garanich

Позднее в интервью телеканалу «Украина 24» Кравчук заявил, что требование изменить положения постановления о выборах выдвинула российская сторона. Экс-президент пояснил, что противоречие, на которое указала Москва, связано с тем, что, согласно документу, выборы не будут проводиться на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Чтобы работа контактной группы была разблокирована, украинские власти должны убрать из постановления это положение, добавил Кравчук.

«Если этот процесс, который начался — и начался активно, — будет иметь продолжение, это будет означать, что мы двигаемся вперёд к главному заданию: миру в Донбассе... Это самое важное и для людей, и для президента, и для всей украинской власти. И тут на дороге как раз встал этот вопрос — закон о местных выборах», — заявил он.

Напомним, в середине июля Рада приняла постановление, согласно которому выборы депутатов местных советов, а также глав сельских, поселковых и городских муниципальных образований должны состояться 25 октября 2020 года. При этом проведение голосования на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не предусмотрено.

В российском МИД потребовали от украинской стороны разъяснений в связи с принятым решением. Там напомнили, что минские договорённости предусматривают определённую последовательность шагов, нарушение которой вызывает вопросы относительно приверженности Киева выполнению этих соглашений.

«До сих пор нет ясности, что означают последние постановления Верховной рады по местным выборам и пресс-релиз офиса президента этой страны. Их можно трактовать как фактический выход Украины из Минских соглашений? Нужны разъяснения», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвав партнёров по нормандскому формату побудить украинские власти к выполнению своих обязательств.

По условиям Минских соглашений после отвода сторонами вооружений с линии соприкосновения Киев и самопровозглашённые республики должны начать диалог о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Не позднее 30 дней с даты заключения этой договорённости Рада должна принять постановление с указанием территорий, на которые будут распространяться эти правила.

Поиски предателей

Экс-президент Украины Леонид Кравчук был назначен главой украинской делегации переговорщиков в Минске в конце июля. После назначения он сделал ряд резонансных заявлений. В числе прочего политик допустил возможность прямых переговоров между Донецком, Луганском и Киевом, хотя и подчеркнул при этом, что в диалоге такого формата не должен принимать участие президент Украины.

Кравчук быстро стал объектом критики и резких нападок со стороны украинских радикалов. Так, партия «Нацкорпус», возглавляемая бывшим командиром нацбата «Азов» Андреем Билецким, раскритиковала Кравчука, заявив, что он якобы «переводит вопрос войны с Россией в формат внутреннего конфликта». Радикалы уверены, что Кравчук «поддерживает капитуляцию» Украины, поскольку выступает за мир «на условиях врага».

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины

РИА Новости

Как отметил в беседе с RT экономист и политолог Александр Дудчак, украинские националисты готовы обвинить впредательстве национальных интересов любого, чьё мнение отличается от их точки зрения.

«И это при том, что Кравчук делает, наоборот, всё возможное для того, чтобы саботировать Минские соглашения, изобретает новые способы «обновить» их. Однако изображает из себя взвешенного опытного политика, который выступает якобы за мир», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Позиция националистов неконструктивная, она направлена на срыв любых переговоров, урегулирования, поскольку для радикалов важен перманентный конфликт, чтобы оправдывать своё политическое существование», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Впрочем, «предателей» национальных интересов радикалы видят и в украинской власти. Как заявил сам Билецкий, анонсируя «Марш защитника Украины», бывшие участники боевых действий в Донбассе собираются прийти к офису президента, чтобы «сказать свое чёткое «нет» коллаборантам и отбросам», которые «продают» Украину.

Мероприятие состоится 24 августа, в День независимости Украины. Между тем «Национальный корпус» активно готовится к предстоящим местным выборам, и агрессивная риторика является частью политической кампании, считает источник RT в украинской партии «Голос».

«Думаю, по большому счёту, националистам Донбасс в составе Украины не нужен. Зато им необходимо постоянное шоу, чтобы сохранять свой электорат. На носу местные выборы и сейчас идёт борьба за голоса избирателей», — отметил собеседник.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» считает, что радикалы рассматривают только один вариант разрешения конфликта в Донбассе — военную победу Украины.

«Но это невозможно. Украинская армия не в состоянии провести такую операцию. Поэтому националистам только и остаётся, что делать громкие заявления и ходить по мирным улицам с факелами в руках. Однако офис Зеленского опасается любых волнений, поэтому с националистами, к сожалению, считаются», — сообщил представитель «Слуги народа».

«Заказ» на срыв минского процесса

Набрать такой политический вес радикалам удалось благодаря политике предыдущего президента — Петра Порошенко, который подыгрывал националистам и сам прибегал к подобной риторике, считает представитель партии «Батькивщина».

«Зато сегодня любая попытка достичь компромисса по вопросу Донбасса приводит к конфликтам с националистами. Не очень понятно, почему президент до сих пор не взял этот вопрос под свой контроль. Очевидно, он готов прислушиваться к их требованиям», — полагает собеседник RT.

Участники «Марша защитников Украины», альтернативного официальному «Шествию достоинства», во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве

РИА Новости

По словам Александра Дудчака, конфликт в Донбассе стал для националистов удобным обоснованием своей политической активности, и они постоянно спекулируют на войне.

«При этом радикалы пользуются поддержкой влиятельных финансово-политических сил. По сути, националисты не являются единой политической силой. Но они быстро мобилизуются, как только получают политический «заказ», — считает эксперт.

По мнению Дудчака, в этой ситуации разрозненные националистические группировки становятся действительно значимой силой и способны даже повлиять на ход международных переговоров в Минске.