Спецпредставитель России прокомментировал заявления в Киеве о характере Минских соглашений

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Специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов прокомментировал заявление заместителя руководителя украинской делегации в контактной группе в Минске Александра Мережко о том, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер.
Спецпредставитель России прокомментировал заявления в Киеве о характере Минских соглашений
  • РИА Новости

«Статус Минских соглашений закреплён резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признаёт их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине. Вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра Минских соглашений, их необязательности или о некоем плане Б с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней», — сказал Кульмухаметов в беседе с РИА Новости.

Он выразил надежду, что в Киеве поймут бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят к добросовестному выполнению минского комплекса мер во всей их совокупности и последовательности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможные последствия выхода Киева из Минских соглашений.

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