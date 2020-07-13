Спецпредставитель России прокомментировал заявления в Киеве о характере Минских соглашений
- РИА Новости
«Статус Минских соглашений закреплён резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признаёт их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине. Вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра Минских соглашений, их необязательности или о некоем плане Б с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней», — сказал Кульмухаметов в беседе с РИА Новости.
Он выразил надежду, что в Киеве поймут бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят к добросовестному выполнению минского комплекса мер во всей их совокупности и последовательности.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможные последствия выхода Киева из Минских соглашений.