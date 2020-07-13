Спецпредставитель России прокомментировал заявления в Киеве о характере Минских соглашений

Специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов прокомментировал заявление заместителя руководителя украинской делегации в контактной группе в Минске Александра Мережко о том, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер.

«Статус Минских соглашений закреплён резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признаёт их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине. Вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра Минских соглашений, их необязательности или о некоем плане Б с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней», — сказал Кульмухаметов в беседе с РИА Новости.

Он выразил надежду, что в Киеве поймут бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят к добросовестному выполнению минского комплекса мер во всей их совокупности и последовательности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможные последствия выхода Киева из Минских соглашений.