Песков оценил возможные последствия выхода Киева из Минских соглашений

В случае выхода Киева из Минских соглашений создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет сложно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям.

Как отмечали в Кремле, ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности.