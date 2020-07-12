Песков оценил возможные последствия выхода Киева из Минских соглашений
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям.
Как отмечали в Кремле, ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности.