«Мы должны восстановить эту землю»: Леонид Кравчук об урегулировании конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью RT рассказал о планах по возвращению мирной жизни в регион, прокомментировал ситуацию со свободой слова на Украине и ответил на вопросы о выборах в Белоруссии.

— Совсем недавно прошла новость о вашем назначении главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Так что же надо делать, чтобы в этом регионе воцарился мир?

— Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции, украинскому законодательству. Не вступать в какие-то ненужные дискуссии, не обвинять друг друга, а добиваться самого главного — мира в Донбассе. Для этого надо продумать практические шаги. Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни.

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Например, рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в этих областях. Не только в неподконтрольных районах, а в целом в Донецкой области и Луганской. Тем более что в 1993 году, когда я ещё был президентом, я вносил такое предложение. Были даже пилотные решения о введении экономической зоны в этих областях, так что есть уже даже маленький опыт. Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнётся непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное — они увидят, что жизнь начнёт меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал. Главный вопрос будет этот.

Мы сейчас находимся в той стадии, когда от общих фраз надо переходить к конкретным делам. Обмен пленными, решение вопросов безопасности, вопросов мира. Не говорить о трудностях, не говорить о сложностях — они есть и были, а решать вместе, договариваться конкретно и с конкретными людьми. Компромиссы, предложения. То есть не надо бояться сегодня каких-то решений, которые кому-то могут понравиться или не понравиться. Главное, чтобы они отвечали интересам людей.

— Была ли у вас возможность обсудить эти шаги напрямую с руководством ЛНР и ДНР?

— Пока нет. Пока это наши предложения, они возникли буквально несколько дней назад. Но очень много людей хотят включиться в эту работу на общественных началах, по велению души и сердца. Мы надеемся, что такая волна инициатив, волна интересов, решение реальных потребностей людей, а не общие разговоры смогут дать результат. Если, конечно, будем идти навстречу друг другу.

— Трёхсторонняя контактная группа включает в себя представителей Украины, ОБСЕ и России. С кем из представителей России вы на связи и есть ли уже понимание того, какими методами вы намерены действовать?

— Понятное дело, Россия будет отстаивать свои интересы. У нас есть главный вопрос — прекратить войну. В Донбассе тлеет очаг, который может стать очень большим пламенем. И нам надо объединить усилия и прекратить кровь. И делать шаги конкретные — в экономике, в гуманитарной сфере. Договариваться. Мы люди, и мы можем договориться.

— Каким вы видите идеальный результат вашей работы на посту главы делегации в контактной группе и как скоро вы намерены его достичь?

— Вы знаете, мне уже много лет. Я 64 года у власти. Я прожил три оккупации, я занимал наивысшие должности в бывшем Советском Союзе и на Украине. И я тем не менее не потерял идеи, не потерял надежд.

Я ещё живу в какой-то степени и романтикой, и надеждами.

Я хочу, чтобы в следующем году мы могли говорить о том, что если, допустим, дорога до мира у нас составляет 10 км, то 7 км мы уже прошли, осталось три. Или прошли всю дорогу. Это моя великая мечта. Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески. Я в это верю. Верю в то, что мы сможем это сделать. Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину.

Леонид Макарович Кравчук никогда не подпишет никакого документа и не будет ни с кем обсуждать вопросы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это красные линии, я их обсуждать не буду. Потому что это воля украинского народа. Это воля моего народа и моей земли. И я буду её защищать. Всё остальное я могу обсуждать, могу вести дискуссии, могу допускать манёвры, обсуждения и договариваться конкретно о конкретных документах, которые в интересах и Украины, и другой стороны. Но не за счёт Украины, как и не за счёт другой стороны. Вот принципы, которые я исповедую.

— На Украине сейчас уже шестой избранный президент. В Белоруссии был недавно переизбран Лукашенко. Станислав Шушкевич, который вместе с вами и Ельциным подписывал Беловежские соглашения, не был президентом Белоруссии — он был председателем Верховного совета этой республики. А должность президента в Белоруссии была учреждена позже, и первым в 1994 году был избран Александр Лукашенко. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии в целом и после только что прошедших выборов в частности?

— Вы знаете, я всю жизнь исповедовал принцип уважения к закону, уважения к нормам международного права. Когда я был свободен от государственных поручений и не имел государственных полномочий, как сейчас, я спокойно обсуждал ситуацию в России, высказывал свои мысли и о президенте Путине, и о президенте Лукашенко, говорил, с чем я согласен, с чем не согласен в Белоруссии. Сегодня я должностное лицо. Любые мои оценки могут быть использованы для того, чтобы винить меня во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

Поэтому я скажу так. Белорусский народ — мудрый. Он показал и вчера, и сегодня показывает, что он стремится к порядку, демократии и свободе и что он этого добьётся сам, своими силами и своими возможностями. И никому — ни России, ни Украине, ни любому государству — вмешиваться в это нельзя. Лукашенко не сам пришёл к власти. Его избрал белорусский народ. Они говорят, что там были нарушения. Я этого не знаю. Украина и я лично должны вести свою работу так, чтобы уважать белорусский народ. Ничего не меняя. И я верю в то, что наши отношения, Украины и Белоруссии, не изменятся, а будут в русле принципов и норм международного права.

— Как вы считаете, сами выборы в Белоруссии прошли демократично? Лукашенко действительно так популярен в Белоруссии?

— Я не знаю, я там не был. Я слушаю средства массовой информации. Одни говорят так, другие говорят по-иному. Я не участвовал там, не был наблюдателем. Поэтому я не могу оценивать.

— Что вы думаете о задержании журналистов в Белоруссии?

— Вы знаете, я могу говорить не только о журналистах в Белоруссии, но и о журналистах на Украине. У нас много и групп влияния на журналистов за границей, и своих должностных лиц, влиятельных бизнес-групп. Поэтому не все журналисты служат Украине. Я думаю, что не все белорусские журналисты служат Белоруссии. В целом в государстве есть разные люди, разные взгляды, разные политические силы. И нет страны, в которой журналисты в идеале служили бы только народу. Единственное, о чём я хотел бы попросить: нельзя ограничивать свободу слова. Если где-то ограничивают журналистов или право высказаться — это уже не демократия, это тоталитарный режим.

— Когда на Украину смогут свободно приезжать российские журналисты?

— Когда прекратится война в Донбассе, мы установим мир и начнём плодотворную конструктивную работу в этих регионах, и мы почувствуем общность интересов, сначала с этими регионами, неподконтрольными Украине. Тогда я думаю, будут пересмотрены все те нормы, которые ограничивают передвижение. Сегодня есть списки запрещённых журналистов и представителей искусства. Всё это будет пересмотрено с позиций свободного перемещения российских журналистов на Украину, а украинских — в Россию. Мы будем исходить из главного: уважения друг к другу на основе принципов международного права, будем свободно слушать друг друга, уважать друг друга, будем критиковать друг друга. От этого ничего не изменится.



