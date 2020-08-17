«Момент истины»: почему в Белоруссии заявили о «внешнем вмешательстве» со стороны Запада и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может повторить судьбу Украины. Между тем Киев, по его словам, вместе с западными странами «приказывает» Минску провести новые выборы. Но такой шаг приведёт к тому, что республика «погибнет как государство», уверен Лукашенко. Ранее украинские власти поддержали позицию ЕС, который не признал результаты президентских выборов в Белоруссии.

Выступая на митинге в центре Минска, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рискует повторить судьбу Украины.

«Загубите не Лукашенко, загубите первого президента — это будет началом конца. Вы всегда будете, как на Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого», — сказал Лукашенко гражданам, собравшимся на митинге в его поддержку.

По его словам, Белоруссия не должна «стать отхожим местом для Европы».

Глава государства отметил, что на Белоруссию оказывается давление со стороны НАТО, западных соседей и Украины. Как заявил Александр Лукашенко, сейчас белорусам «приказывают» провести новые президентские выборы. Если республика подчинится требованию внешних сил, то «погибнет как государство», считает белорусский лидер.

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«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолёты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и её руководство приказывают провести нам новые выборы», — подчеркнул Лукашенко.

14 августа на совещании с членами Совета безопасности президент Белоруссии сообщил, что в республику для раскачивания обстановки прибыли иностранные граждане, в том числе с Украины. 15 августа Лукашенко сказал, что в стране «уже появились элементы внешнего вмешательства».

По мнению ряда экспертов, то, что сейчас происходит в Белоруссии, можно сравнить с событиями на Украине времён «евромайдана», где также отмечалось деструктивное вмешательство иностранных государств.

«Между тем, что разыгрывается сейчас на наших глазах в Белоруссии, и тем, что произошло на Украине, есть очень ощутимое сходство. Это как какой-то плохой фильм, который мы уже много раз видели раньше», — отметил в интервью RT британский журналист Нил Кларк.

Игра на стороне Запада

Между тем Киев отрицает обвинения Минска во вмешательстве в политические процессы в Белоруссии. При этом украинские власти полностью разделяют позицию ряда стран Запада относительно результатов президентских выборов в республике.

Напомним, руководство ЕС и главы МИД стран — членов организации отказались признавать оглашённые ЦИК республики данные, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а уехавшая в Литву после выборов кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,12%.

«МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе. Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Белоруссии», — говорится в заявлении ведомства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании

Reuters

© Andrei Stasevich/BelT

Кроме того, 16 августа глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько инициировала принятие так называемой Белорусской декларации. В документе утверждается, что проводившийся в республике подсчёт голосов не соответствовал «международным избирательным стандартам».

Также авторы декларации предостерегли Россию «от вмешательства во внутренние дела» республики. Помимо украинских парламентариев, документ подписали «иностранные друзья Украины, переживающие за свободу и демократию в Белоруссии». В их числе главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.

С критикой белорусского руководства выступили и многие парламентарии Верховной рады. Так, несколько десятков депутатов партии Зеленского «Слуга народа» поддержали заявление о «свободе белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом».

Текст документа был опубликован 10 августа на странице в Facebook зампредседателя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Парламентарии отметили, что украинский народ «заплатил высокую цену» за верность принципам демократии.

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«Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест», — говорится в заявлении депутатов.

Оппозиционная по отношению к президентской политсиле партия «Европейская солидарность» выступила с ещё более радикальной позицией. Её председатель, экс-президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook призвал Минск провести досрочные президентские выборы. Кроме того, по его словам, сейчас Россия «ждёт удобного случая, чтобы покончить с государственностью и независимостью Белоруссии».

«Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому, ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародёрству Кремля», — написал Порошенко.

Ещё одним инцидентом, возмутившим Киев, стала передача РФ 32 россиян, задержанных в конце июля в Белоруссии. Комментируя это решение, президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Telegram-канале, что власти республики проигнорировали запрос Генпрокуратуры страны на выдачу «демонов современной войны».

«Белорусская сторона оставила обращение (Генпрокуратуры. — RT) без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнёрам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путём. Но, к сожалению, этого не произошло», — посетовал Зеленский.

Комментарий МИД Украины на эту тему был менее сдержанным. В ведомстве заявили, что «вагнеровцы» по благословению белорусских властей возвращаются в РФ».

«Своего мнения нет»

Как полагают эксперты, в ситуации с белорусскими выборами руководство Украины после некоторых колебаний решило принять сторону Запада, который взял курс на смещение Лукашенко с поста президента.

«От Киева мало что зависит, и своего мнения у него фактически нет. Поэтому, на мой взгляд, Украина и поддержала Запад, который рассчитывает снести Лукашенко. Правда, белорусский лидер ничего плохого Украине не сделал. Если он останется у власти, то, наверное, не будет разрывать отношения с Киевом, но охлаждение непременно будет ощущаться», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в свою очередь, иначе оценил последствия разлада в белорусско-украинских отношениях. С его точки зрения, Лукашенко крайне негативно воспринял позицию официального Киева по выборам в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

«Сейчас наступил момент истины, и, видимо, задумавшись о том, как остаться на своём посту, Лукашенко сделал выбор в пользу России. Украина на этом пути ему совсем не помощник. По-моему, Киев дал понять, что не видит Белоруссию во главе с Лукашенко как дружественную страну», — рассуждает Фельдман.

Аналитик прогнозирует дальнейшую деградацию белорусско-украинских отношений, по крайней мере в политической плоскости. По оценке Павла Фельдмана, Минск дистанцируется от Киева, опасаясь проникновения в республику украинских националистов, имеющих богатый опыт по провоцированию агрессии на уличных протестах.

«Зеленский не говорит прямо о необходимости госпереворота, но, по существу, он стал оппонентом Лукашенко. Видимо, в Киеве решили воспользоваться тревожными событиями в Белоруссии, чтобы показать Западу готовность «сдерживать» российское влияние и сеять «демократические ценности» в сопредельных странах. Однако последствия такой политики для Украины положительными точно не будут», — подчеркнул Фельдман.