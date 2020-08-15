Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

Белорусское Министерство обороны опровергло появившиеся в соцсетях утверждения о присутствии сербских наёмников на территории республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал оборонного ведомства.

«Очередной фейк от Telegram-каналов о «сербских наёмниках», замеченных в Белоруссии», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ранее сообщали о том, что в рамках Армейских международных игр — 2020 Белоруссия примет на своей территории три конкурса. Один из конкурсов под названием «Снайперский рубеж» пройдёт в Бресте, в нём принимает участие в том числе сборная Вооружённых сил Сербии.

В Минобороны отметили, что представители сербской команды прибыли в Белоруссию 10 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии прокомментировал угрозы в адрес семей белорусских военнослужащих.