Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

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Белорусское Министерство обороны опровергло появившиеся в соцсетях утверждения о присутствии сербских наёмников на территории республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал оборонного ведомства.
Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране
  • Reuters

«Очередной фейк от Telegram-каналов о «сербских наёмниках», замеченных в Белоруссии», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что ранее сообщали о том, что в рамках Армейских международных игр — 2020 Белоруссия примет на своей территории три конкурса. Один из конкурсов под названием «Снайперский рубеж» пройдёт в Бресте, в нём принимает участие в том числе сборная Вооружённых сил Сербии. 

В Минобороны отметили, что представители сербской команды прибыли в Белоруссию 10 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии прокомментировал угрозы в адрес семей белорусских военнослужащих.

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