Лукашенко прокомментировал угрозы в адрес семей военнослужащих

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии прокомментировал угрозы в адрес семей военнослужащих.

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого!» — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «не надо играть с огнём».

«Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — сообщил президент.

Лукашенко отметил, что «те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, — они просто не понимают, что может произойти».

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чём не повинных людей!» — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.