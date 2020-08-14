Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, в котором шла речь о протестах в републике.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!.. Уже агрессия началась против страны», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он также призвал «остановиться, взять голову в руки и успокоиться».

«Скажите: а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — сказал он.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.