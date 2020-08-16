Лукашенко заявил, что Белоруссия может повторить судьбу Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может повторить судьбу Украины и начать «стоять на коленях и молиться неизвестно на кого».
Лукашенко заявил, что Белоруссия может повторить судьбу Украины
  • Reuters

«Загубите не Лукашенко, загубите первого президента — это будет началом конца. Вы всегда будете, как на Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого», — сказал он.

Ранее Лукашенко предрёк Белоруссии гибель в случае повторных выборов.

14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко. Его поддержали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

Позднее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов в президенты на результаты выборов.

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