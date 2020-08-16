Лукашенко предрёк Белоруссии гибель в случае повторных выборов
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Как он отметил во время выступления на митинге, ряд стран, включая Литву, Латвию, Польшу и Украину, «приказывают провести» в Белоруссии новые выборы.
«Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.
14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.
Позднее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов в президенты на результаты выборов.