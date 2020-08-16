Лукашенко предрёк Белоруссии гибель в случае повторных выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство, если согласится на проведение повторных президентских выборов.

Как он отметил во время выступления на митинге, ряд стран, включая Литву, Латвию, Польшу и Украину, «приказывают провести» в Белоруссии новые выборы.

«Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл на проправительственный митинг, который проходит в Минске.

14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

Позднее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов в президенты на результаты выборов.