ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов в президенты на результаты выборов, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу (Светлане. — RT) Тихановской, то так не бывает», — цитирует её «КП Беларусь».

Ермошина добавила, что в случае установления нарушений выборы могут быть признаны недействительными.

«Это значит, что в течение трёх месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», — заключила глава ЦИК Белоруссии.

Она подчеркнула, что всем кандидатам были даны ответы на жалобы.

«У (Анны. — RT) Канопацкой она вообще была по поводу того, что назначил неправомочный орган — потому что парламент отработал только три года. На что я ей сказала: «Для чего же тогда участвовать в выборах, заранее предполагая... что они назначены не тем органом?» — заключила Ермошина.

12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме действующего лидера Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.

14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В штабе Тихановской заявили о непризнании опубликованных итогов президентских выборов в республике.