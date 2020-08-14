ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов
- Reuters
«Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу (Светлане. — RT) Тихановской, то так не бывает», — цитирует её «КП Беларусь».
Ермошина добавила, что в случае установления нарушений выборы могут быть признаны недействительными.
«Это значит, что в течение трёх месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», — заключила глава ЦИК Белоруссии.
Она подчеркнула, что всем кандидатам были даны ответы на жалобы.
«У (Анны. — RT) Канопацкой она вообще была по поводу того, что назначил неправомочный орган — потому что парламент отработал только три года. На что я ей сказала: «Для чего же тогда участвовать в выборах, заранее предполагая... что они назначены не тем органом?» — заключила Ермошина.
12 августа все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме действующего лидера Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.
14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.
В штабе Тихановской заявили о непризнании опубликованных итогов президентских выборов в республике.