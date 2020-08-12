Кандидаты в президенты Белоруссии подали жалобы на результаты выборов

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Все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, оспорили результаты выборов главы государства в ЦИК республики.
Кандидаты в президенты Белоруссии подали жалобы на результаты выборов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, кандидат в президенты Анна Канопацкая подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов главы государства в целом по стране.

Сергей Черечень также сообщил, что накануне подал жалобу в ЦИК республики о признании прошедших 9 августа выборов недействительными.

Кроме того, Андрей Дмитриев заявил, что подал в ЦИК жалобу, в которой не признаёт итогов выборов и требует пересчёта голосов.

11 августа в ЦИК Белоруссии заявили, что зарегистрировали жалобу кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по результатам выборов.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

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