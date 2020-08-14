Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов

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Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признаёт окончательных итогов выборов, представленных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.
Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов
  • Reuters

«То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей», — сказала она.

По её словам, дальнейшие действия штаба Тихановской «не зависят от объявленных официальных итогов».

Ранее ЦИК Белоруссии огласила окончательные результаты выборов президента, состоявшихся 9 августа. 

Согласно данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская — 10,12%.

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