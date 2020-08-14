Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов
- Reuters
«То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей», — сказала она.
По её словам, дальнейшие действия штаба Тихановской «не зависят от объявленных официальных итогов».
Ранее ЦИК Белоруссии огласила окончательные результаты выборов президента, состоявшихся 9 августа.
Согласно данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская — 10,12%.