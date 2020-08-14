Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приступает к созданию Координационного совета для обеспечения перехода власти в республике.
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
  • Reuters

«С учётом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила готовность к диалогу с действующими властями Белоруссии.

Тихановская заявила, что поручает своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Ранее штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.

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