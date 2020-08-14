Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
- Reuters
«С учётом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила готовность к диалогу с действующими властями Белоруссии.
Тихановская заявила, что поручает своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.
Ранее штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.