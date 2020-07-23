В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах

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Москва требует от Киева разъяснений в связи с постановлением Верховной рады о порядке проведения местных выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России прокомментировали постановление Рады о местных выборах
  • РИА Новости

Дипломат отметила, что речь идёт о восстановлении украинского конституционного порядка в Донбассе, при этом совершенно непонятно какого — действующего или проектируемого с учётом децентрализации, и возобновлении контроля Украиной границы с Россией.

Захарова указала, что Минские соглашения предусматривают другую последовательность шагов: сначала должны быть приняты поправки в Конституцию и другие законы с упором на децентрализацию, пройти выборы, затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей. 

Она подчеркнула, что договорённости предписывают необходимость согласования вопросов выборов в Донбассе в прямом диалоге с Донецком и Луганском. 

«До сих пор нет ясности, что означают последние постановления Верховной рады по местным выборам и пресс-релиз офиса президента этой страны. Их можно трактовать как фактический выход Украины из Минских соглашений? Нужны разъяснения», — сказала она, призвав партнёров по нормандскому формату побудить киевские власти к выполнению своих обязательств.

Ранее российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.

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