«Я бы сказал: идите кто хочет»: Зеленский дал «совет» Лукашенко по поводу выборов в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был на месте Александра Лукашенко, то провёл бы повторные выборы главы государства в Белоруссии. По мнению Зеленского, такое решение позволило бы успокоить граждан и развеять возможные сомнения относительно результатов голосования. Опрошенные RT эксперты отметили, что позиция Зеленского не применима к текущей ситуации в Белоруссии, а также подчеркнули, что вопрос политических изменений в стране должен решаться самими гражданами республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко он бы провёл повторные выборы в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

По мнению Зеленского, такой шаг позволил бы урегулировать возникший кризис и рассеять возможные сомнения в справедливости результатов голосования.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Белоруссии: пожалуйста, выбирайте», — ответил он на вопрос журналистки.

«И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — заявил Зеленский.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно опубликованным данным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Из его оппонентов наибольшую поддержку получила Светлана Тихановская — 10,12%.

После объявления предварительных результатов в республике начались массовые протесты. На улицы ряда городов страны вышли люди, недовольные организацией выборов и результатами голосования. Местами акции протеста переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

На фоне возникшего кризиса 19 августа состоялся саммит лидеров стран Европейского союза, по итогам которого стало известно о решении ЕС в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». В Европарламенте заявили, что прошедшие в Белоруссии выборы не были «ни свободными, ни справедливыми». Решение глав внешнеполитических ведомств ЕС также поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выступила за дополнительные санкции в отношении «преступивших через демократические ценности и права человека» в Белоруссии.

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В свою очередь, МИД Украины выступил с заявлением, что официально обнародованные результаты выборов в Белоруссии «не вызывают доверия в белорусском обществе». В ведомстве добавили, что «в целом разделяют позицию, высказанную Европейским союзом относительно выборов».

Однако ещё 16 августа Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников в Минске, исключил возможность проведения повторных президентских выборов в стране, заявив, что тогда Белоруссия «погибнет как государство». Позже, в ходе визита на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ), он допустил проведение новых выборов в республике, но только после принятия новой Конституции.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT высказал мнение, что высказывание Владимира Зеленского не применимо к текущей политической ситуации в Белоруссии, и напомнил, что глава украинского государства на протяжении своего президентства постепенно теряет электоральные позиции.

«Если бы Зеленский сам был успешным президентом и обладал достаточным уровнем уважения внутри своей страны, тогда бы он, может быть, и мог давать какие-то советы соседям. Киев пытается солидаризироваться с участниками протестов в Белоруссии. И в этом смысле мы наблюдаем ухудшение межгосударственных отношений Украины и Белоруссии», — отметил эксперт.

То, что в Белоруссии должны произойти политические изменения — очевидно, однако это внутренний вопрос страны, который должны решать сами белорусы без внешнего вмешательства, подчеркнул Мезюхо.

Стоит отметить, что, по данным Киевского международного института социологии, действия Владимира Зеленского в мае одобряли 47% граждан, в июне — 38%, а в июле — 40%.

Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», которые приводит РИА Новости, к концу июля электоральный рейтинг президента Украины составил 30,2%.

По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, риторика Зеленского о возможности проведения повторных выборов в Белоруссии «работают на стратегических нынешних партнёров Украины». Он также высказал мнение, что согласие Лукашенко на проведение нового голосования стало бы ошибкой.

«Они (оппозиция. — RT) сумеют добиться того, что там не будет 80%, это понятно. И тогда будут обвинения в том, что предыдущие цифры были недействительны», — пояснил эксперт.

Помимо этого, Иван Мезюхо отметил, что ситуация в Белоруссии чем-то напоминает события, произошедшие на Украине в 2013—2014 годах, и высказал мнение, что большинство белорусов осознают, к чему привели «реформы» на Украине.