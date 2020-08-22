«Если кто-то не хочет работать — не заставляйте»: Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия, на которых проходят забастовки. Выступая на митинге своих сторонников в Гродно, он также заявил, что организаторами массовых беспорядков в стране являются иностранцы, которые «сидят под Варшавой, под Вильнюсом». В ходе визита в Гродненскую область Лукашенко также посетил военный полигон, где заявил, что определённые силы пытаются направить ситуацию в Белоруссии по сценарию «цветных революций».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил региональным властям с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Такое заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников в Гродно.

«Если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их всё равно не заставим и не уговорим. Страна переживёт», — сказал президент.

«Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберёмся, кого потом пригласить на это предприятие», — отметил он.

Выступая перед согражданами, Лукашенко также отметил, что организаторами массовых беспорядков, начавшихся в стране после оглашения результатов президентских выборов, стали лица, действующие из-за рубежа.

«Через границу едут разные люди... Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом», — заявил он.

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Лукашенко также выразил мнение, что если бы он перестал занимать пост президента, то республику бы уже «поломали, покрошили и выплюнули».

«На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства», — сказал президент, добавив, что войска и спецназ должны быть на границе, однако вынуждены обеспечивать безопасность «на площадях».

По его словам, в сложившейся ситуации нашлись люди, которые «толкают страну в пропасть раздора и ненависти». Он также призвал пограничников усилить контроль и не допустить проникновения на территорию Белоруссии боевиков, провокаторов и оружия.

В разговоре с корреспондентом RT Константином Придыбайло после митинга Александр Лукашенко пояснил, что какое-то время после начала протестов не выходил к своим сторонникам, так как боялся столкновений между демонстрантами.

«Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали», — пояснил он.

«Честно скажу, я знал, что так будет»

Помимо этого, отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова о том, как сейчас проходит общение с Россией, Лукашенко отметил, что они с Путиным сошлись во мнении относительно сложившейся ситуации.

«Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным. Кто-то в России — я часто это вижу в СМИ — говорит: «Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии». Не в Белоруссии, это у вас, вот здесь, на западной границе. Давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении», — подчеркнул он.

«Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию»

«По плану «цветных революций»

Утром 22 августа Лукашенко посетил полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно. В ходе визита министр обороны Виктор Хренин доложил главе государства о подготовке к комплексному тактическому учению со сводной группировкой на гродненском направлении, а также сообщил о ситуации у белорусских границ.

В свою очередь, президент заявил, что определённые силы пытаются направить ситуацию в Белоруссии по сценарию «цветных революций».

«Всё понятно. Как мы и предполагали, всё идёт по плану «цветных революций» с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жёстко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что противники хотят рассредоточить силы правоохранительных органов страны, отвлечь их от внутренней ситуации и сосредоточить внимание у внешней границы. Вместе с этим, по словам президента, идёт активизация протестных настроений в обществе. Глава государства добавил, что его оппоненты «тащат» в страну «альтернативного президента» и делают это всерьёз, так как «сыплются» заявления западных государств о финансировании и поддержке.

«Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они всё двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам — в данном случае НАТО — с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, подобные заявления высокопоставленных представителей стран Запада являются прямым вмешательством в ситуацию в республике.

В ходе визита на полигон Лукашенко также поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять «самые жёсткие меры по защите территориальной целостности страны».

Кроме того, президент заявил, что властям в текущих реалиях вместо того, чтобы заниматься экономикой и необходимыми внутренними делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

«Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ, на территории Польши и Литвы», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Президент уточнил, что из-за сложившейся ситуации впервые за четверть века пришлось принимать «самое серьёзное решение», которое заключается в приведении основных частей вооружённых сил в полную боевую готовность и переброске войск на западное направление.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов президентских выборов вечером 9 августа. На улицы городов страны вышли люди, недовольные результатами голосования. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками. В первые дни были задержаны около 7 тыс. человек, пострадали десятки человек, двое гражданских погибли. Последующие акции проходили мирно.

19 августа состоялся саммит лидеров Европейского союза, по итогам которого стало известно о намерении ЕС в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».