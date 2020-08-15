Лукашенко распорядился перебросить десантников в Гродно

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Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.
Лукашенко распорядился перебросить десантников в Гродно
  • Reuters

«Я попрошу дополнительно, поскольку напряжённая ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

Также пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов сообщил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если её обороне угрожает внешняя опасность.

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