Лукашенко рассказал о договорённости с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «когда речь идёт о военной составляющей», у Белоруссии и России есть договор в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Он отметил, что 15 августа они с Путиным провели длительный обстоятельный разговор о ситуации в Белоруссии.

«И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что удивился, что Путин «абсолютно посвящён в то, что происходит».

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут разрешены.