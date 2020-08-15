Лукашенко рассказал о договорённости с Путиным
- Reuters
Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, «когда речь идёт о военной составляющей», у Белоруссии и России есть договор в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Он отметил, что 15 августа они с Путиным провели длительный обстоятельный разговор о ситуации в Белоруссии.
«И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Лукашенко.
При этом Лукашенко заявил, что удивился, что Путин «абсолютно посвящён в то, что происходит».
Ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут разрешены.