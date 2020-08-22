Лукашенко призвал с понедельника закрыть бастующие предприятия

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Белорусский лидер Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно призвал с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.
Лукашенко призвал с понедельника закрыть бастующие предприятия
  • Reuters

«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим», — сказал Лукашенко.

По его словам, «страна переживёт».

Он заявил, что «если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота».

«Люди остынут — разберёмся, кого потом пригласить на это предприятие», — добавил президент.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.

RT вёл трансляцию выступления Лукашенко.

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