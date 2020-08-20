Премьер Белоруссии рассказал о ситуации на предприятиях

Белорусский премьер Роман Головченко в эфире ОНТ заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.

По его словам, правительство Белоруссии отслеживает ситуацию на всех крупных предприятиях республики.

«Всего на них работают около 650 тыс. человек, но, по последней информации, не приступили к работе или не выполняют свои обязанности всего лишь около 360 человек», — приводит его слова БЕЛТА.

Он добавил, что все предприятия в Белоруссии работают в нормальном режиме, производственная активность не снижена, планы выполняются.

Ранее на БелАЭС заявили об отсутствии бастующих рабочих.

В «Белнефтехиме» также заявили об отсутствии забастовок на предприятии.