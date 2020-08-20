Премьер Белоруссии рассказал о ситуации на предприятиях

Короткая ссылка
Белорусский премьер Роман Головченко в эфире ОНТ заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.
Премьер Белоруссии рассказал о ситуации на предприятиях
  • © REUTERS/Stringer

По его словам, правительство Белоруссии отслеживает ситуацию на всех крупных предприятиях республики.

«Всего на них работают около 650 тыс. человек, но, по последней информации, не приступили к работе или не выполняют свои обязанности всего лишь около 360 человек», — приводит его слова БЕЛТА.

Он добавил, что все предприятия в Белоруссии работают в нормальном режиме, производственная активность не снижена, планы выполняются.

Ранее на БелАЭС заявили об отсутствии бастующих рабочих.

В «Белнефтехиме» также заявили об отсутствии забастовок на предприятии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить