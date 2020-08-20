На БелАЭС заявили об отсутствии бастующих рабочих

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На Белорусской АЭС сообщили об отсутствии бастующих рабочих, все находятся на своих местах.
На БелАЭС заявили об отсутствии бастующих рабочих
  • Reuters

«Комментировать нечего. БелАЭС работает в штатном режиме. Все на своих местах, работают, как обычно», — приводит РИА Новости слова представителя инфоцентра.

Ранее в «Белнефтехиме» заявили об отсутствии забастовок на предприятии.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсудили создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях

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