На БелАЭС заявили об отсутствии бастующих рабочих
- Reuters
«Комментировать нечего. БелАЭС работает в штатном режиме. Все на своих местах, работают, как обычно», — приводит РИА Новости слова представителя инфоцентра.
Ранее в «Белнефтехиме» заявили об отсутствии забастовок на предприятии.
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсудили создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях