Цепкало обсудил в Варшаве создание фонда с США по поддержке бастующих

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Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсудили создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях, сообщил политик в Telegram-канале.
Цепкало обсудил в Варшаве создание фонда с США по поддержке бастующих
  • Reuters

«На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим. 

В польском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения в руководстве протестными акциями.

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