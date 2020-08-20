Цепкало обсудил в Варшаве создание фонда с США по поддержке бастующих
- Reuters
«На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим.
В польском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения в руководстве протестными акциями.