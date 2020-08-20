Цепкало обсудил в Варшаве создание фонда с США по поддержке бастующих

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсудили создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях, сообщил политик в Telegram-канале.

«На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим.

В польском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения в руководстве протестными акциями.