Польша отвергла обвинения в руководстве протестами в Белоруссии
- Reuters
«Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — цитирует РИА Новости слова Пшидача в эфире Польского телевидения.
Он отметил, что обвинения в том, что Польша руководит протестами в Белоруссии являются безосновательными.
«Белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, не соседние страны», — добавил он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим.
В МИД Чехии, комментируя слова президента, отметили, что чешская сторона уважает суверенитет Белоруссии, но всегда будет поддерживать свободу слова и политическую конкуренцию.