Польша отвергла обвинения в руководстве протестами в Белоруссии

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Польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Польша отвергла обвинения в руководстве протестами в Белоруссии
  • Reuters

«Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — цитирует РИА Новости слова Пшидача в эфире Польского телевидения.

Он отметил, что обвинения в том, что Польша руководит протестами в Белоруссии являются безосновательными.

«Белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, не соседние страны», — добавил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим. 

В МИД Чехии, комментируя слова президента, отметили, что чешская сторона уважает суверенитет Белоруссии, но всегда будет поддерживать свободу слова и политическую конкуренцию.

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