В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».

Об этом говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.

В Киеве заявили, что межгосударственные отношения должны отличаться «прежде всего корректностью и взвешенностью публичных формулировок».

«Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение», — заявили в офисе.

Также в Киеве заявили, что Украина «уважает географические и политические границы» каждой страны.

Ранее Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что Литва, Латвия, Польша и Украина «приказывают провести новые выборы» в Белоруссии.