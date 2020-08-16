Лукашенко назвал состоявшимися выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга в Минске заявил, что выборы главы государства в республике состоялись.

«Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификацией! Не может быть! ... Кто будет проводить (новые) выборы? Кто пойдёт на эти выборы? Бандиты и урки!» — цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашенко, Литва, Латвия, Польша и Украина «приказывают провести новые выборы» в Белоруссии.

«Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в этом случае Белоруссия «погибнет как государство, как народ, как нация».

14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко: за него проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.