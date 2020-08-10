Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии

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Выборы президента Белоруссии прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
Лукашенко прокомментировал выборы президента Белоруссии
  • Reuters

«Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, выборы прошли при рекордной явке, а на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились ещё ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — добавил он.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

По данным МВД страны, в ходе акций пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Согласно предварительным итогам выборов, заявили в ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов

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