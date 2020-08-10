МИД Чехии прокомментировал обвинения Лукашенко в причастности к протестам

МИД Чехии прокомментировал обвинения со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко в причастности к протестам в Белоруссии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову.

«Чехия уважает суверенитет Белоруссии, однако мы всегда будем поддерживать свободу слова и собраний и демократическую политическую конкуренцию», — заявили в министерстве.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.