Лукашенко назвал «мягким» подавление протестов в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии действовали мягко в ходе подавления протестных акций, применив резиновые пули один раз.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — приводит агентство слова Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что ситуация ночью была напряжённой, но милиция справилась.

Лукашенко рассказал, что были привлечены армия и Служба безопасности для эвакуации избирательных комиссий.

«Было таких 33 комиссии — мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и чётко сработали по подсчёту голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — рассказал он.

Также Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить здания органов власти.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.