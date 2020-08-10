Лукашенко назвал «мягким» подавление протестов в Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии действовали мягко в ходе подавления протестных акций, применив резиновые пули один раз.
Лукашенко назвал «мягким» подавление протестов в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА

«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — приводит агентство слова Лукашенко. 

Также белорусский президент заявил, что ситуация ночью была напряжённой, но милиция справилась. 

Лукашенко рассказал, что были привлечены армия и Служба безопасности для эвакуации избирательных комиссий. 

«Было таких 33 комиссии — мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и чётко сработали по подсчёту голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — рассказал он.

Также Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить здания органов власти.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить