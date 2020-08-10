Лукашенко назвал «мягким» подавление протестов в Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — приводит агентство слова Лукашенко.
Также белорусский президент заявил, что ситуация ночью была напряжённой, но милиция справилась.
Лукашенко рассказал, что были привлечены армия и Служба безопасности для эвакуации избирательных комиссий.
«Было таких 33 комиссии — мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и чётко сработали по подсчёту голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — рассказал он.
Также Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить здания органов власти.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.