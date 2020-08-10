Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить здания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участники массовых акций протеста в Белоруссии 9 августа пытались захватить здания органов власти.
Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить здания
  • РИА Новости

По словам Лукашенко, организаторы протестов «на штыки пацанов бросили». Он также сообщил, что протестующие пытались провоцировать милицию.

«Вы заметили — они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему, эта информация подтверждается, штурмом хотели взять органы власти», — приводит его слова БЕЛТА.

Также он заявил, что организаторы акций «бросили 200—300 человек» на юг Белоруссии, где в одном из городов было окружено здание райисполкома.

«Пришлось пограничникам вмешаться — там пограничный отряд базируется», — сказал белорусский лидер.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

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