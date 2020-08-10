Глава ЕК прокомментировала ситуацию в Белоруссии 

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter прокомментировала протесты в Белоруссии и произошедшие на фоне президентских выборов в республике задержания.
Глава ЕК прокомментировала ситуацию в Белоруссии 
  • Reuters

Об этом она написала в своём Twitter.

Она призвала белорусские власти «соблюдать фундаментальные права».

«Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен также призвала обеспечить точный подсчёт голосов на выборах в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, по окончании которых начались беспорядки.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить