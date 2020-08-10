Глава ЕК прокомментировала ситуацию в Белоруссии
- Reuters
Об этом она написала в своём Twitter.
Она призвала белорусские власти «соблюдать фундаментальные права».
«Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила глава ЕК.
Урсула фон дер Ляйен также призвала обеспечить точный подсчёт голосов на выборах в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, по окончании которых начались беспорядки.
В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около 3 тыс. человек.
Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.