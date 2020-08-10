В правительстве ФРГ прокомментировали выборы в Белоруссии

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на президентских выборах в Белоруссии «не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов».
В правительстве ФРГ прокомментировали выборы в Белоруссии
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Очевидно, что на президентских выборах там (в Белоруссии. — RT) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Он также сообщил, что «в рамках ЕС будут проведены обсуждения, как Европа отреагирует на это (выборы в Белоруссии. — RT) соразмерно и сообща».

«Мы совместно с нашими европейскими партнёрами призвали перед выборами провести их свободно и честно», — заявил Зайберт.

Он добавил, что правительство Германии «призывает политическое руководство страны обеспечить людям в Белоруссии их право на свободу собрания, слова и информации».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что выборы президента Белоруссии прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились ещё ярче.

Лебедев в ходе пресс-конференции в Минске заявлял, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. После закрытия участков в стране начались беспорядки.

По данным МВД страны, в ходе акций пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

Акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

Согласно предварительным итогам выборов, заявили в ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов

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